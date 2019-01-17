أستراليا: العثور على جثة شابة من أصول فلسطينية قتلت في ملبورن

أعلنت السلطات الأسترالية مقتل شابة من أصول فلسطينية، قرب مبنى جامعة لا تورب بوندورا شمالي ملبورن، حيث تدرس آية مصاروة ضمن برنامج لتبادل الوفود الطلابية مدته ستة أشهر كجزء من دراستها في جامعة شنغهاي حيث يقطن والدها وهو رجل أعمال.

وقالت الشرطة الأسترالية إن الفتاة، التي تحمل الجنسية الإسرائيلية، وُجدت جثتها من قبل مارة باكراً الأربعاء 16 كانون الثاني/ يناير.

وبحسب الشرطة فإن آية كانت تتحدث عبر الهاتف مع شقيقتها عندما تمت ملاحقتها بعد نزولها من وسيلة النقل العام التي كانت تستقلها وهوجمت بعدها في بقعة قريبة من الجامعة التي كانت تدرس فيها.

وأضافت الشرطة أن قطعتين من الملابس تم العثور عليهما في مكان قريب من مسرح الجريمة تتم معاينتهما وفحصهما من قبل الطب الشرعي، حيث ترجح الشرطة أن تكون الملابس للقاتل.

وهي المرة الثانية التي تقتل فيها امرأة أثناء عودتها ليلاً إلى منزلها خلال سبعة أشهر في ملبورن التي تشتهر بالحياة الليلية النشطة وكونها مقصدا للطلاب الأجانب.

للمزيد على يورونيوز:

تضامناً مع رهف القنون.. مظاهرة نساء عاريات الصدر أمام قنصلية السعودية في سيدني

جمعية لحقوق الإنسان مدعومة من السعودية تتهم بعض الدول بتحريض الفتيات على الهرب

بعد نفوق نحو مليون سمكة في أستراليا.. السلطات تقرر ضخ الأكسجين في الأنهار والبحيرات