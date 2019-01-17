في حوار خاص: سنتينو يتحدث عن الوضع الإقتصادي لمنطقة اليورو وتطلعات العام الجديد 2019

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في الوقت الذي يحتفل فيه الاتحاد الأوروبي بالذكرى العشرين على إطلاق العملة الموحدة اليورو، التقت "يورونيوز" رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو في ستراسبورغ للتحدث معه عن الوضع الاقتصادي الحالي لمنطقة اليورو وتطلعات العام الجديد 2019، الذي هو عام البريكست أي خروج المملكة البريطانية من الاتحاد الأوروبي وكذلك عام انتخابات البرلمان الأوروبي. وفيما يلي الحوار الذي أجرته الزميلة ساشا فاكولينا معه... "يورونيوز": سيد سنتينو، مضى عام على توليكَ رئاسةَ مجموعة اليورو. ما أكثر الأمور التي تركت انطباعاً لديك خلال هذا العام؟ سنتينو: "واجهنا مهمتين كبيرتين هذا العام: التوصل لاتفاق حول اصلاح اليورو في القمة الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر، إنه إصلاح هام جداً خارج زمن الأزمة. كما أنه نهاية برنامج الإنقاذ الثالث لليونان. لذا، العشرون من آب/أغسطس هو يوم هام جداً لمنطقة اليورو كما أنه موعد لنهاية البرنامج لمنطقة اليورو. لذلك، شكّل اجتماع أيلول/سبتمبر اجتماعاً بلا برنامج انقاذ وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة". "منطقة اليورو تملك أفضل المؤشرات للتعامل مع التقلبات الاقتصادية" "يورونيوز": ما مدى أهمية خروج اليونان، بعد سنوات عدة، من برنامج الإنقاذ؟ سنتينو: "الأمر هام جداً لكل فرد، وخاصة بالنسبة للشعب اليوناني. ثلاثة برامج خلال ثماني سنوات، والكثير من الإصلاحات، وتدابير قاسية جداً، توقعنا جميعاً أن يكون ثمنَها التماسكُ الاجتماعي والنمو. وما زال هناك الكثير للقيام به، لكن اليونان، أخيراً، بدأت تهتم لوحدها بكل مواضيعها ومشاكلها. فلا مزيد من البرامج وهذا هام جداً".

"يورونيوز": اليونان هي آخر بلد يخرج رسمياً من برنامج الإنقاذ، ما هي، الآن، المرحلةُ التالية؟ هل ما زالت في مرحلة التعافي ام أنها في مرحلة النمو النشط؟ سنتينو: "نحن في مرحلة تلي مرحلة الذروة في النمو لعام 2017، والتي كانت فترة نمو هامة لجميع البلدان. جميع البلدان تعدى النمو فيها نسبة 1.5%. عام 2018 شهِد تباطؤاً قليلاً، مع بعض المخاطر وتزايد عدم اليقين. وفي أي اقتصاد هذا طبيعي، لذا يجب ألا نخاف. لكنَّ الامرَ الجيد المتعلق بمنطقة اليورو اليوم هو أننا نملك أفضل المؤشرات على الاطلاق للتعامل مع هذه التقلبات. الميزانيات المتناسقة تقريباً لكامل منطقة اليورو، والادخار الكبير الذي قمنا به في منطقة اليورو تعدى 3% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بأكملها، آليات التنسيق الهامة جداً التي وضعناها – جميعها أخبارٌ جيدة بالنسبة إلينا للتعامل مع التقلبات الاقتصادية المستقبلية. مرة جديدة، عام 2018 أظهر بعض التباطؤ بعد النمو المؤثر لعام 2017، لكن، وفق أرقام التصنيف الاستثماري الأخيرة للعام 2018، فإن معدل الاستثمار ما زال يظهر تزايداً في التصنيف الاستثماري، وفي الواقع، تعدى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة".