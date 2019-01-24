بيلوسي تمنع ترامب من إلقاء خطاب حالة الاتحاد والأخير يرد عبر تويتر

أبلغت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الأربعاء الرئيس دونالد ترامب بأنه لن يُسمح له بإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي داخل مقر المجلس إلى أن ينتهي الإغلاق الحكومي الجزئي.

وفي رسالة إلى ترامب، قالت بيلوسي "أكتب إليك لإبلاغك بأن مجلس النواب لن ينظر في قرار... يسمح بإلقاء الرئيس لخطاب حالة الاتحاد داخل المجلس حتى يعاد فتح الحكومة".

وإصدار مثل هذا القرار ضروري قبل السماح للرئيس بإلقاء خطابه في المجلس.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق يوم الأربعاء إنه يعتزم إلقاء الخطاب في مجلس النواب في الموعد المقرر، رافضا طلب بيلوسي تأجيله، لكنه عاد في وقت لاحق ليقول إنه سيقوم بحدث بديل للخطاب، ووصف ترامب قرار بيلوسي بأنه "مخز"، متهما إياها بالتراجع عن طلبها منه تقديم الخطاب.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء إنه سينتظر حتى انتهاء إغلاق الحكومة لإلقاء خطاب حالة الاتحاد من مجلس النواب.

وقالت بيلوسي إنها غيرت رأيها بسبب الإغلاق المستمر منذ أكثر من شهر والذي أثر على 800 ألف موظف اتحادي.

وقال الرئيس على تويتر "هذه صلاحياتها، سألقي الخطاب عند انتهاء الإغلاق. لا أبحث عن مكان بديل لإلقاء خطاب حالة الاتحاد لأنه لا يوجد مكان يمكن أن ينافس تاريخ وتراث وأهمية مجلس النواب".

وكان من المقرر إلقاء الخطاب يوم 29 يناير كانون الثاني الجاري.