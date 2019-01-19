تخلي بريطانيا عن مغادرة الاتحاد الجمركي الأوروبي يسهل التوصل لاتفاق

قال مفوض شؤون الزراعة بالاتحاد الأوروبي فيل هوغان إن بريطانيا قد تذلل معظم العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق للانفصال البريطاني إذا ما تراجعت عن وعد بمغادرة الاتحاد الجمركي للاتحاد.

وكتب هوغان في صحيفة (آيرش إندبندنت) يوم السبت يقول "إذا تراجعت السيدة ماي عن خطها الأحمر بشأن الخروج من الاتحاد الجمركي، ستتبدد جميع العقبات العالقة بشأن التوصل إلى اتفاق".

وقالت ماي بعد التصويت في البرلمان ضد اتفاق كانت قد توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي إن سياسة الحكومة ما زالت تتمثل في البقاء خارج الاتحاد الجمركي.

تطالعون ايضا على يورونيوز:

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه إذا ما تخلت بريطانيا عن هذا الرفض، فسيكون الاتحاد راغبا في التفاوض، وقد يذلل هذا الصعوبات ذات الصلة بالحدود الأيرلندية، التي تمثل العقبة الأساسية في المباحثات.