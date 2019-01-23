الاتحاد الأوروبي يطلب فرض ضوابط أكثر صرامة على طالبي "التأشيرات الذهبية"

دعا الاتحاد الأوروبي الدول التي تعتمد سياسة الربح مقابل منح "التأشيرات الذهبية" والتي تعطي المستثمرين الأجانب طريقاً سريعاً للإقامة في دول الاتحاد إلى ضرورة فرض ضوابط أكثر صرامة على طالبي التأشيرات، وسط مخاوف من زيادة خطر غسيل الأموال والفساد والتهرب الضريبي.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس في تقرير نشر يوم الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني إن ما يسمى بجوازات السفر الذهبية والتأشيرات المقدمة في بعض دول الاتحاد الأوروبي قد تساعد في اختراق التكتل المؤلف من 28 عضوا.

وأشار أفراموبولوس إلى أن المفوضية "ستراقب الإلتزام الكامل بقانون الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "العمل الذي قمنا به سويا خلال السنوات الماضية من حيث زيادة الأمن وتعزيز الحدود يجب ألا يتعرض للخطر".

هذا وأعلنت وزارة العدل البلغارية يوم الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني أن بلغاريا تعتزم التوقف عن السماح لرجال الأعمال الأجانب بشراء الجنسية مقابل الاستثمار، مشيرة إلى أن الهدف في زيادة الاستثمار الأجنبي والتنمية الإقتصادية لم يتحقق من هذه الخطة.

وبلغاريا هي واحدة من ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب مع قبرص ومالطا، التي تمنح حاليا المواطنة مقابل الاستثمار.

ويمكن للأجانب في بلغاريا الحصول على جواز سفر والذي يفتح الباب أمام حامله بالدخول إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، من خلال القيام باستثمارات تتراوح بين 1 مليون ليف بلغاري (580 ألف دولار أمريكي) إلى 2 مليون ليف.

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