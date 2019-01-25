العراق: حوض لبناء السفن يعود لزمن الاستعمار البريطاني يعمل بكفاءة حتى اليوم

بعد مرور عشرات السنين على انتهاء الاستعمار البريطاني، لا يزال موقع "الداكير" والذي أنشأته القوات البريطانية في العراق العام 1918 يعمل حتى يومنا هذا رغم ضعف الصيانة فيه، معتمدا على آلاته القديمة ومهارة عماله.

الداكير والذي يعني باللغة العربية "حوض التسفين" تأسس في المنطقة الواقعة بين نهري العشار والخندق في البصرة العراقية لإصلاح السفن، وتم افتتاحه من قبل الجنرال فريلند.

ومنذ تأسيسه، مرت آلاف السفن واليخوت ومن بينها يخت الرئيس الراحل صدام حسين، عبر الأرصفة الثلاثة بالحوض، حيث يخرجها محرك بخار عملاق من المياه ويضعها على أرصفة خشبية يعود تاريخها إلى مئة سنة مضت.

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ويوضح محمد عدنان معاون مدير شؤون التسفين والذي يدير الحوض منذ العام 2013 ان الأمر ليس سهلا ويتطلب خبرة، مشيرا إلى أنه وبالإضافة إلى الجودة العالية للصناعة البريطانية فإن الخبرة العراقية هي التي تحافظ على عمل الحوض حتى اليوم.

وقال عدنان البالغ من العمر 56 عاما، إن البريطانيين لديهم صناعة قوية للمعدات الثقيلة، ومن المؤكد أن "الفخر يعود لنا أيضا لأننا ندرك كيفية تشغيلها والتعامل معها".

ومن جهة أخرى، أكد جاسم حسين صبر رئيس المهندسين الأقدم، أن الأرصفة الخشبية للحوض تزداد قوة وصلابة مع مرور الزمن، مشيرا إلى أن هذه الأخشاب القوية كان مصدرها المستعمرات البريطانية في بورما أي ميانمار الآن، وأتى بها الجيش البريطاني قبل مئة سنة.

وفي أوج العمل في هذا الحوض كان يتم إصلاح تسع سفن شهريا، لكن خلال عام 2018 كله لم يتم إصلاح سوى ثماني سفن معظمها تابعة للموانئ الحكومية وسلطات الممرات المائية.