قالت الشرطة البولندية إن باول اداموفيتش رئيس مدينة جدانسك المخضرم الذي يحظى بشعبية لقي حتفه بعد اقتحام مسرح مقام في الهواء الطلق خلال إحدى المناسبات الخيرية العامة. وأظهرت مشاهد تلفزيونية الرجل وهو يصرخ "اداموفيتش مات" لأن حزبه السابق ،المنتدى المدني، الذي حكم البلاد من 2007 حتى 2015 عذبه عندما كان في السجن حسب قوله.
بولندا: وفاة رئيس بلدية جدانسك باول اداموفيتش إثر طعنه خلال حفل خيري
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وكان اداموفيتش البالغ من العمر 53 عاما يحضر الحفل الختامي لإحدى المناسبات الخيرية السنوية والتي يجمع خلالها المتطوعون ملايين اليورو لشراء معدات طبية للمستشفيات.ونقلت وسائل إعلام محلية عن موظفي مستشفى قولهم إن حالة اداموفيتش خطيرة جدا وإنه يخضع لعملية جراحية.
ويتولى اداموفيتش رئاسة بلدية جدانسك منذ عام 1998 وقد حصل في الانتخابات المحلية التي جرت في 2018 على 65 في المئة من الأصوات.
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