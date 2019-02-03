مقتل روائي عراقي بثلاث عشرة رصاصة واتهام إيران باغتياله

أعلن اتحاد أدباء كربلاء يوم أمس، السبت، مقتل الأديب العراقي، علاء مشذوب، أمام منزله، إثر تلقيه 13 رصاصة من مجهوليْن، بحسب وسائل إعلام محلية، فيما اتهم البعض إيران بالوقوف وراء مقل الكاتب.

وقال نائب رئيس اتحاد أدباء كربلاء سلام بناي، في حديث للصحافيين، إن "الدكتور علاء مشذوب اغُتيل أمام منزله"، ولم تتوفر لدى الاتحاد تفاصيل عن الحادث.

كما نعت وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" الكاتب، قائلة إنه وبرحيله "فقد الوسط الثقافي أحد مبدعيه وكتابه المتميزين".

وزير الثقافة ينعى الروائي الدكتور علاء مشذوب نعى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني الروائي... Publiée par ‎وزارة الثقافة العراقية‎ sur Samedi 2 février 2019 وزارة الثقافة العراقية تنعي الكاتب علاء مشذوب

"جرأته"

وقال شهود إن "شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقوا النار على مشذوب، فأردياه قتيلا، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، خلال عودته إلى منزله في شارع (ميثم التمار) في منطقة (باب الخان).

ويعد الأديب القتيل من الناشطين المدنيين في العراق، حيث شارك في التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز، من العام الماضي.

كما يُعرف عن مشذوب "جرأته" رواياته ومقالاته التي يكتبها في المطبوعات، أو تلك التي ينشرها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، على حد وصف المقربين منه.

كانت عندي فكرة ضبابية عن هذا الزقاق الذي سكنه الخميني؛ وهو فرع من الزقاق الرئيس والطويل والذي يطلق عليه (عگد السادة)،... Publiée par ‎علاء مشذوب‎ sur Mercredi 16 janvier 2019 منشور للكاتب علاء مشذوب

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تتعلق بنتاجه الأدبي؟

من جانبها، أصدرت شرطة مدينة كربلاء بيانا، وعدت فيه بكشف ملابسات الجريمة، والقبض على الفاعلين.

وأضاف البيان أن شرطة كربلاء "ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على أهلها وزائريها والعبث بأمنها واستقرارها".

وأبدت مجموعة من المثقفين والناشطين العراقيين مخاوفها من أن تكون هذه الحادثة على أساس يتعلق بفكره ونتاجه الأدبي، وهو ما اعتبرته خطوة "خطرة" لتقييد حرية التعبير.

كما اتهم بعض السياسيين والمثقفين إيران بالوقوف وراء عملية "اغتيال" الكاتب، كما في التغريدة التي نشرها الكاتب شاهو القرةداغي:

تغريدة الكاتب العراقي شاهو القرةداغي

وفي تغريدة نشرها علي الجابري، وهو رئيس تحرير اتحاد الصحفيين العرب في السويد، أشار إلة وجو علاقة بين مقتل الكاتب ومقال له نشره قبل أيام، وانتقد فيه إيران:

تغريدة علي الجابري

وولد مشذوب عام 1968، وتخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد عام 1993، وبعد حصوله على الماجستير، تمكن من الحصول على دكتوراه فنون جميلة عام 2014.

وأصدر عام 2008 كتابه الأول بعنوان "الوطن والوطنية"، تلا ذلك عدة مجموعة قصصية وروايات، منها ربما أعود إليك وزقاق الأرامل وخليط متجانس وجريمة في الفيسبوك وأدم سامي ـ مور وحمام اليهودي، وغيرها.