خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تطلق كتابا موجها لنقد السعودية

أطلقت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي يوم الجمعة كتاباً مخصصاً لنقد السعودية، حول مقتل الصحفي الذي عمل مساهما في صحيفة "واشنطن بوست" وتم قتله وتقطيع أوصاله بعد اختفائه في بناء القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر- تشرين الأول من العام الماضي.

وقالت خديجة جنكيز في مؤتمر صحفي مقره بيت الإعلاميين العرب في أنقرة "إن عدم إبداء المملكة العربية السعودية استعدادها للتحقيق أو التعاون يسلط الضوء على على جميع جوانب هذه القضية. أتمنى أن يتمكن هذا التقرير من رفع المزيد من الوعي في المجتمع الدولي وأن يساهم في العثور على كل المجرمين والمشتبه بهم."

وأشار بيان تحقيق الأمم المتحدة يوم الخميس إلى أن الأدلة تظهر أنه كان "ضحية قتل وحشي ومتعمد خطط له ونفذه مسؤولون بالدولة السعودية".

وتضغط جماعات حقوقية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل اتخاذ إجراء بشأن السعودية وضلوعها بقتل الكاتب المعارض عشية انتهاء المهلة التي حددها الكونجرس لتكون يوم الجمعة، ومعاقبة مرتكبيها.

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