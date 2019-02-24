الجيدو: الكوبية إيداليس أورتيز تتقلد الذهب في ختام غراند سلام داسلدورف

نجحت البرازيلية مايرا أغيار في الفوز بالميدالية الذهبية في اليوم الختامي من بطولة "غراند سلام" دوسلدورف في وزن أقل من 78 كيلوغراما.

بطلة العالم مرتين وحاملة برونزية الألعاب الأولمبية مرتين أيضا ظهرت بمستوى قوي رغم غيابها عن منافسات البطولة العالمية منذ 2017. حركة أو –سوتو- غاري كانت كافية لإعلان البرازيلية بطلة أمام الألمانية ماريا فاغنر صاحبة برونزية الجائزة الكبرى لزغرب.

الكوبية إيداليس أورتيز كانت بدورها من بين المحظوظات أيضا في نهائي أكثر من 78 كيلوغراما بعدما نجحت في الإطاحة باليابانية أساهينا سارة بطلة العالم مرتين. إيداليس بطلة العالم مرتين وحاملة ذهب الألعاب الأولمبية ثلاث مرات والتي أصبحت على بعد خطوات من المشاركة في الأولمبياد الصيفي للمرة الرابعة في مسيرتها الرياضية استغلت اعتماد منافستها على الدفاع للهجوم والفوز في اللحظات الأخيرة.

إيداليس أورتيز قالت: " خلال أي معركة لا مفر، يجب أن يكون هناك منتصر".

ولدى الرجال الأذربيجاني مامادالي ماهدييف الذي سبق له الفوز بالبرونزية في جائزة تل أبيب الكبرى هو من اعتلى منصة التتويج في وزن أقل من 90 كيلوغراما، عقب هزيمته للياباني ميراوو سانشيرو صاحب ال 18 ربيعا فقط بفضل حركة وازاري.

مامادالي ماهدييف قال عن العناصر اليابانية: "أعتقد أنه بالنسبة للمقاتلين اليابانيين، لا يوجد فرق في السن بين الصغار والكبار. لا يهم لأنهم كل اليابانيين موهوبين من الناحية الفنية. في بداية المباراة حصل سانشيرو على العقوبة مرتين، لذلك حاولت الحفاظ على هذا التقدم حتى نهاية المنازلة. أنا جد سعيد لأنني فزت في النهاية".

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فيما لم يخيب هاراساوى هيسايوشي صاحب فضية الألعاب الأولمبية في فئة أكثر من 100 كيلوغرام آمال اليابان التي سيطرت في اليوم الأول والثاني. الممثل الياباني واجه في النهائي الروسي إنال تاسوييف بطل غراند سلام أبو ظبي وفاز عليه بفضل حركة يوشي- ماتا بعد مرور 90 ثانية من القتال.

ذهبية أقل من 100 كيلوغرام كانت يابانية أيضا بفضل إيدا كينتارو الذي تمكن من التتويج بلقبه الثاني في بطولات "غراند سلام". كينتارو نجح في الفوز خلال المنازلة النهائية على البطل العالمي الكوري شو غوهام

في حين كانت أجمل حركة في هذا اليوم هي حركة أوسوتو غاري من المنازلة التي جمعت بين كل من بطلة العالم اليابانية هامادا والروسية شميليفا أنطونينا في وزن أقل من 78 كيلوغراما.