شاهد: ضابط يستعرض مهاراته بالرقص في عرض لمدرسة ابتدائية في ألاباما

سرق ضابط موارد في مدرسة الأضواء خلال عرض راقص في مدرسة ابتدائية في ولاية ألاباما.

وأظهرت مقاطع فيديو شاركتها غرايسي جاكز نانيلي على موقع فيسبوك في 6 شباط / فبراير ضابطاً يرقص مع الأطفال رقصة شهيرة في المدرسة. وبحسب ما جاء في مشاركة نانيلي، فإنها كانت تحاول تصوير ابنها أثناء رقصه وصدف أن كان الضابط هناك وظهر في الصورة.

وكتبت عن الفيديو الذي كان حصل على أكثر من 24 ألف مشاهدة حتى كتابة هذا التقرير: "لم أستطع تجاهل مشاركته فهو فيديو جيد جداً".