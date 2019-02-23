بريطاني ينتمي لداعش "يحن إلى أمه" ويفتقد مسلسلات الخيال العلمي ويريد العودة إلى بلاده

في وقت يحتدم فيه النقاش حول أحقية عودة مقاتلي داعش الأوروبيين إلى بلادهم من عدمها، قال عضو سابق في تنظيم الدولة الإسلامية يحمل الجنسية البريطانية إنه يرغب في العودة لبلاده ولكنه يعلم أن بريطانيا لن تقبله مرة أخرى.

وفي حوار حصري لشبكة "آي تي في" البريطانية من محبسه بسجن تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، قال جاك ليتس (23 عاماً) إنه يفتقد أمه بشدة.

وأضاف: "إذا قبلتني المملكة المتحدة فسأعود إليها. إنها وطني. ولكنني لا أعتقد بأن هذا سيحدث".

ويعتقد ليتس، الذي لقبه الإعلام البريطاني "بجاك الجهادي"، أن حكومة بلاده لن تهب لمساعدته حيث "لا أحد يكترث" للأمر.

واعتنق ليتس، الذي يحمل أيضاً الجنسية الكندية عبر والده، الإسلام أثناء تواجده لدراسة اللغة العربية في الأردن قبل أن يتوجه إلى الكويت ومنها إلى العراق وسوريا للانضمام لصفوف داعش عام 2013.

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وألقت القوات الكردية، التي تحارب داعش بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، القبض على ليتس ضمن حوالي 1300 من أعضاء داعش الأجانب، منذ عامين.

وكانت بريطانيا قد جردت فتاة انضمت للتنظيم المتطرف من جنسيتها على الرغم من سعيها للعودة إلى بريطانيا مرة أخرى.

ويشكل ملف عودة أعضاء داعش الأوروبيين إلى بلادهم جدالاً كبيراً حيث يطالب البعض بأحقيتهم في محاكمات عادلة بينما يرى البعض الآخر أن توفير أدلة لإدانتهم سيكون مستحيلاً مما سيجعلهم أحراراً في مجتمعات يهددونها بتطرفهم الديني.