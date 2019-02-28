إكتشف نكهات دبي مع الطاهي غاري رودس المتوج بنجمة ميشلان

دبي تزدهر اليوم مع اقتصادها الذي يعتمد على التجارة وصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ. لذلك وددنا في هذه الحلقة من "تيست" أن نتعرف أكثر على أحد الجوانب الخفية بالإمارة.

في رحلتنا هذه، زرنا سوق التوابل حيث تعرفنا على البهارات التي تتميز بها المدينة والتي هي مزيج من حب الهال والقرفة والكزبرة وجوز الطيب.

ولم نجد أفضل من غاري رودْس، الطاهي البريطاني المتوَّج بنجمة ميشلان وصاحب مطعم Rhodes Mezzanine بفندق غروفنر هاوس، ليرافقنا هذا النهار. فوصلنا الى سوق الأسماك. هناك أنواعاً عديدة منها لكنها بغالبيتها طازجة. لقد وصلت إلى السوق مباشرة من البحر.

كما تعلمنا من غاري رودْس كيفية طهي سمك السلمون بالأرز المسلوق المعروف بالريزوتو.

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