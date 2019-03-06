تقرير: الخلفيات الاقتصادية التي ساهمت في تأجج الاحتجاجات في الجزائر

تشهد الجزائر احتجاجات مدوية مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

آلاف الجزائريون يخرجون بشكل شبه يومي للمطالبة بتغيير المنظومة السياسية في البلاد على خلفية أوضاع اقتصادية سيئة أججت من شدة الاحتجاجات التي تساندها الآن جهات داخلية كالمحاربين القدامى واتحادين عماليين وحزب القوى الاشتراكية المعارض الذي جمّد عضويته بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائري.

مراسلة يورونيوز في الجزائر العاصمة زينب بن زيطة تقدم لكم شرحا للخلفيات الاقتصادية التي ساعدت على قيام الاحتجاجات ومواصلتها حتى الآن.

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