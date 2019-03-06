إيطاليا تشرع في تفريغ مخيم مهاجرين غير شرعي على أراضيها

أعلنت مصادر أمنية إيطالية بدء عمليات تطهير حي الصفيح بمنطقة سان فرديناندو، في مقاطعة ريجو كالابريا.

وذكرت المصادر ذاتها أن "موقع العمليات تشارك فيه أربع آليات تابعة للهندسة العسكرية، بالإضافة إلى رجال الدفاع المدني وعناصر منظمة كاريتاس". وأضافت أن "نحو 600 رجل يعملون ميدانياً بين عناصر إنفاذ القانون ورجال الإطفاء وأفراد الخدمات الصحية"، وأنه "تم توفير 18 حافلة لنقل نحو 900 شخص إلى مركز الاستقبال".

وزير الداخلية الإيطالي والزعيم اليميني ماتيو سالفيني، قال تعليقاً على إخلاء حي سان فرديناندو "كما وعدنا، بعد سنوات من الثرثرة من قبل الآخرين، ها نحن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال".

ويُزعم أنه تم يوم الأربعاء 6 آذار (مارس) ترحيل 300 مهاجر من المنطقة التي استضافت نحو 2700 مهاجر منذ عامين في ظروف صحية وهيكلية استثنائية.

رئيس بلدية سان فرديناندو أندريا طرابلس كان أمر "بالخروج الفوري" من المخيم، حيث توفي ثلاثة مهاجرين خلال السنوات الماضية. ففي 16 شباط (فبراير) وخلال نيران دمرت جزءاً من معسكر الخيام، قتل رجل من السنغال يدعى موسى با يبلغ من العمر 29 عاماً (الشخص الثالث الذي قتل هناك).

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ويعمل المهاجرون في تجمع الخيام في السهول الزراعية المجاورة لمدينة روزارنو وكانوا قلقين بشأن فقدان وظائفهم إذا ما تم نقلهم بعيداً.

ولا يُعد مخيم San Ferdinando بعيداً عن معسكر الخيام الذي أقامته منطقة كالابريا، والمزودة بمراحيض ومراقبة بالفيديو.

وتظهر اللقطات قوات من الشرطة وجرافات لتدمير تكتلات من المساكن البلاستيكية والصفائح المعدنية.