أطفال أفغان يعيشون البؤس في مخيمات اليونان بانتظار البت في مصيرهم

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اللعب بين القمامة والنوم في الخيام في الشتاء. مصير آلاف الأطفال ضمن مخيمات اللاجئين في اليونان يتعاملون مع واقعهم وظروفهم البائسة بشكل يومي. ويمكن العثور على أحد أكبر المخيمات في جزيرة ليسبوس اليونانية . حيث وصل أكثر من مليون لاجئ إلى اليونان في السنوات الخمس الأخيرة. كثير منهم من الأطفال. معظمهم جاء من سوريا وأفغانستان والعراق. حيث فرّ العديد منهم من الحرب وأملوا بمستقبل أفضل في أوروبا.

ويحاول معظم اللاجئين الوصول إلى أوروبا عن طريق رحلات القوارب الخطرة من تركيا إلى اليونان وغالباً ما يصلون إلى ليسبوس. لكن المشكلة هي أن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً قبل معرفة ما إذا كان مسموحاً لهم بالبقاء في أوروبا. حتى ذلك الحين أجبرتهم الحكومة اليونانية على انتظار القرار في مخيمات اللاجئين التي تضم أعدادا متزايدة من الوافدين التي عليها.