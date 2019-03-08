ممثلة أفلام إباحية تخسر دعوى قضائية ضد ترامب

رفض قاضي اتحادي في لوس أنجلوس دعوى قضائية أقامتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، للتراجع عن تسوية أبرمتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حصلت بموجبها على أموال مقابل تكتمها عن علاقته معها.

واتهمت ستورمي دانيالز (بالإنجليزية Stormy Daniels) في سنة 2017 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقامة علاقة جنسية معها في حفل بإحدى منتجعات الغولف سنة 2006.

وأقامت دعوى قضائية في آذار (مارس 2018) للتراجع عن اتفاق عدم الإفصاح الذي يمنعها من الحديث عن علاقتها الجنسية المزعومة مع الرئيس ترامب.

وفي كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، أمر قاض اتحادي بولاية كاليفورنيا، دانيلز، بدفع مبلغ 293 ألف دولار للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كرسوم قانونية بعد رفضه في وقت سابق دعوى تشهير أقامتها ضده.

Drew Angerer Getty Images file Stormy Daniels at the federal courthouse in Manhattan

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محامي الرئيس الأميركي، تشارلز هاردر، قال إن الحكم يشكل نصراً كاملا لترامب وهزيمة كاملة لستورمي دانيلز في هذه القضية.

وأضاف أن المبلغ سيغطي 75 بالمئة من أتعاب محامي ترامب، بعد أن طلبوا في وقت سابق نحو 390 ألف دولار كرسوم قانونية، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر".

ستورمي دانيالز

اسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، وهي ممثلة أفلام إباحية وكاتبة سيناريو ومخرجة أمريكية. من مواليد باتون روج في 17 آذار (مارس 1979)، قدمت نفسها سنة 2009 لخوض انتخابات 2010 في ولاية لويزيانا، لكنها تراجعت عن ذلك فيما بعد.