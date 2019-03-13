بريطانيا تعلن خططا بشأن الحدود وخفض الرسوم تحسبا للانفصال بدون اتفاق

قالت بريطانيا يوم الأربعاء إنها ستلغي رسوم الاستيراد المفروضة على مجموعة واسعة من السلع وستتحاشى فرض قيود صارمة على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وأعلنت الحكومة عن الإجراءات، التي قالت إنها مؤقتة، قبل تصويت في البرلمان يُجرى في وقت لاحق يوم الأربعاء بخصوص ما إذا كانت بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس آذار.

ومُنيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان يوم الثلاثاء بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد.

وفي إطار خطة الرسوم التي أعدت تحسبا للانفصال بدون اتفاق، سيتم إعفاء 87 بالمئة من إجمالي الواردات إلى المملكة المتحدة من حيث القيمة من الرسوم.

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وعن الحدود الأيرلندية، قالت الحكومة إنها لن تفرض أي ضوابط أو قيود جديدة على السلع القادمة من جمهورية أيرلندا إلى إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني في حالة الخروج بدون اتفاق، مشددة على أن الخطة مؤقتة وأحادية الجانب.

ولن يغطي نظام رسوم الاستيراد الجديد السلع العابرة للحدود من أيرلندا إلى أيرلندا الشمالية.