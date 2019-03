بعد دراسة أجريت على 600 مليونير في أمريكا إليكم السبب في بناء الثروات

أجرت مديرة الأبحاث الأمريكية سارة ستانلي فالاو دراسة تناولت حياة أكثر من 600 مليونير في الولايات المتحدة الأمريكية، توصلت من خلالها إلى الخلاصة التالية، أن المفتاح الحقيقي لبناء الثروات يكمن في العيش في منازل لا تكلف الكثير من الأموال نظرا لأوضاعهم المادية.

ووجدت فالاو وهي المشاركة في تأليف كتاب "The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth"، أن معظم أصحاب الملايين الذين تناولتهم خلال دراستها يعيشون في منازل تقل تكلفتها عن الدخل الخاص بهم، مما يسمح لهم بتجميع المزيد من المال، وزيادة ثرواتهم.

وذكرت أن العديد من المليارديرات والمليارديرات المعروفين، مثل رئيس مجلس إدارة شركة "بيركشير هاثاواي" والملياردير الأمريكي وارن بافيت والمدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، يعيشون في منازل بأسعار معقولة لا تكلف الكثير مقارنة بثرواتهم الإجمالية.

وأكدت فالاو من خلال هذه الدراسة أنه لا يوجد عامل يلعب دورًا كبيرًا في جمع الأموال مثل المكان الذي تختار العيش فيه، معظم أصحاب الملايين الذين تناولتهم في هذا الاختبار لم يشتروا منزلًا يكلف أكثر من ثلاثة أضعاف دخلهم السنوي، حتى أن بعض الأشخاص الأثرياء والأثرياء جدا من مارك زوكربيرغ إلى لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز قاموا بشراء منازل أقل بكثير من إمكانياتهم.

