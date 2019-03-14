كلية "مطبخ هسا" على الإنترنت داخل إسرائيل تحقق نجاحا باهرا

حققت مدرسة طهي عربية على الإنترنت في مدينة باقة الغربية داخل إسرائيل نجاحا كبيرا حيث جذبت الكثيرين من محبي الطهي وباتت تحظى بشعبية واسعة.

قالت صاحبة مدرسة الطهي "ميادة مرار والتي أصبحت صفحتها على فيسبوك وبمتاعبة أكثر من 180 ألف تحت اسم "مطبخ هسا" وتعني الآن بالعامية الدارجة للفلسطينيين داخل إسرائيل: "لقد أثر التطور الرقمي اليوم على العالم بأسره فأصبحت كل الوصفات الغذائية متاحة على مواقع التواصل الاجتماعي و شبكة الإنترنت .

و أضافت مرار البالغة من العمر 31 عاما والموظفة السابقة في أحد البنوك: "شعرت بالسعادة عندما قرأت رسائل الشابات اللاتي كتبن لي : "ميادة أشكرك من أعماق قلبي ، لقد تزوجت مؤخرًا وفي البداية لم أكن قادرًا على تحضير أي شيء واليوم أطبخ كل شيء وهذا بفضلك".

كما عبر زوج ميادة نضال مرار عن مساندته المطلقة لزوجته قائلا: "كنت دائمًا بجانبها في مواقف صعبة مررنا بها مند بداية زاوجنا، مثل أي زوجين آخرين، واجهنا بعض الصعوبات المالية، مررنا بأوقات صعبة، والحمد لله لقد نجحنا في تجاوز هده العقبات".

وقالت ميادة إن الكلية مخصصة للنساء، لكنها تفكر في تصميم وترتيب صفوف للرجال لتعلم الطهي في المستقبل.