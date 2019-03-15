عاجل

عاجل

يوم الهجوم الإرهابي على مسجدين في كريستتشيرتش "من أكثر أيام نيوزيلندا قتامة"

no comment

يوم الهجوم الإرهابي على مسجدين في كريستتشيرتش "من أكثر أيام نيوزيلندا قتامة"

No Comment المزيد من