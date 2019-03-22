المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.75%

أعلن البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة عن إبقائه على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.75 بالمئة.

ورفع البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة إلى 7.75 بالمئة من 6.75 بالمئة في مسعى لمكافحة ارتفاع التضخم. والزيادة في سعر الفائدة هي الثالثة على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة.

وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.3 بالمئة في فبراير شباط من 7.1 بالمئة في يناير كانون الثاني. وبلغ معدل التضخم السنوي 7.8 بالمئة في يونيو حزيران الماضي وهو أعلى مستوى منذ 1990.

وأضاف البنك أن احتياطيات تونس الأجنبية تبلغ حاليا 14.585 مليار دينار (4.9 مليار دولار) مقارنة مع 13.974 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

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