"أوبر" تشتري "كريم" في أكبر صفقة رقمية في الشرق الأوسط

توصلت شركة "أوبر تكنولوجيز" إلى اتفاق مبدئي مع شركة "كريم نتوُرك"، المنافسة لها، لشراء الأخيرة في صفقة بلغت 3.1 مليار دولار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء رويترز، اليوم، الثلاثاء.

وبذلك تكون "أوبر" قد احتكرت إلى حد ما السوق في الشرق الأوسط وذلك بعد أشهر من المفاوضات مع "كريم". والصفقة، بحسب رويترز دائماً، كانت مصيرية لأوبر التي أجبرت على التخلي عمّا تملكه في روسيا والصين ودول أخرى في جنوب آسيا لصالح شركات محلية، بعد تكبدها خسائر مالية كبيرة في الأسواق.

وتقول وكالة الأنباء الاقتصادية الأميركية "بلومبرغ" إن الصفقة الحالية تعد أكبر الصفقات التكنولوجية في الشرق الأوسط وذلك بالنظر إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية التي تملكها الوكالة.

وتواجه "أوبر" احتجاجات في أنحاء عدة من العالم من قبل قطاع خدمات سيارات الأجرة (التاكسي) بسبب سهولة احتكارها لتلك الخدمات جراء انخفاض تكلفة الخدمة واعتماد تطبيقاتها على شبكات الانترنيت والهواتف الذكية المتوفرة.

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