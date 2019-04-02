مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا

قتلت القوات الإسرائيلية الشاب الفلسطيني محمد علي عدوان في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وأصابت ثلاثة آخرين بجروح بعد إطلاقها الرصاص عليهم خلال صدامات مع فلسطينيين واجهوا اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم. حيث رمى الشباب الفلسطيني الجنود بالحجارة، وألقوا الزجاجات الحارقة عليهم. وقال مصدر في الإسعاف الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية سلمتهم جثمان شاب بعد أن احتجزه في وقت سابق.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شابا يصرخ على الجنود بعد سماع إطلاق نار كثيف، وهو يقول: "أعدموا الشاب، لقد أعدموه". وذكرت وزارة الصحة أن الضحية يدعى محمد علي عدوان ويبلغ من العمر 23 عاما.

ويبدو أن التوتر زادت حدته في الضفة الغربية المحتلة، منذ قتل فلسطيني جنديا إسرائيليا وحاخاما خلال عملية كطعن وإطلاق نار منتصف الشهر الماضي.

وفي شريط مصور تم تداوله على موقع تويتر، ونشره أفراد وكذلك المركز الفلسطيني للاعلام، ظهرت آثار دماء على مسافة طويلة من موقع الهجوم، حيث نقل الجنود الاسرائيليون الشاب المصاب على عربة عسكرية.

وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية سنة 1967، فيما يريد الفلسطينيون إرساء دولتهم فيها وفي القطاع، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

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