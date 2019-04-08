150 معتقلا فلسطينيا بسجون إسرائيل يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام

قالت هيئة فلسطينية تتابع شؤون المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يوم الاثنين إن ما يقرب من 150 معتقلا بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام والماء احتجاجا على ظروف اعتقالهم.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها "قرابة 150 أسيرا فلسطينيا شرعوا ظهر اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام والماء في سجني ريمون والنقب".

وأوضحت الهيئة في بيانها أن المعتقلين أطلقوا على إضرابهم "(معركة الكرامة 2) على أن تدخل دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة".

وقالت الهيئة في بيانها إن الإضراب بدأ بعد "فشل جلسات الحوار بين إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال قبل قليل، بعد أن استمرت لساعات طويلة على مدار اليومين الماضيين في سجن ريمون".

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وأضافت "الحوار مع إدارة سجون الاحتلال وقيادة الحركة الأسيرة وصل لطريق مسدود، وذلك بسبب تعنت الإدارة ومن خلفها المستوى السياسي الإسرائيلي في الاستجابة للمطالب الحياتية الإنسانية للحركة الأسيرة والمكفولة بكل الشرائع والقوانين الدولية".

ولم يصدر بيان بعد من مصلحة السجون الإسرائيلية بشأن بدء المعتقلين الفلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وتقول الهيئة في بيانها إن من مطالب المعتقلين الفلسطينيين "إزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة وإنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الاحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل والاهمال الطبي بحقهم وغيرها من مطالب".

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجر في سجونها نحو 6000 معتقل بينهم 24 معتقلة 250 طفلا.