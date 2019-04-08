شاهد.. الشرطة الأسترالية تعتقل 38 ناشطا عطلوا حركة السير لساعتين

أوقفت الشرطة الأسترالية 38 ناشطا في مجال حقوق الحيوان، يوم الاثنين، بعد أن أوقفوا حركة السير في مدينة ملبورن، في الذكرى السنوية الأولى لفيلم Dominion، وقد تمكن المحتجون من تعطيل الحركة في ملبورن لمدة ساعتين.

الاحتجاجات في ملبورن كانت جزءا من تحركات في 3 مقاطعات مختلفة، حيث استهدف الناشطون مسالخ الحيوانات، في منتصف الليل، والتظاهر خلال ساعات النهار.

يذكر أن الفيلم تم تصويره بطريقة سرية عن طريق كاميرات مخفية للكشف عن الأساليب الزراعية الحديثة المتبعة لتربية الحيوانات، بهدف تجارة اللحوم، وهو من إخراج كريس ديلفورس، حاول فيه إظهار كيف تتم معاملة الحيوانات، بهدف إنتاج اللحوم والألبان والبيض، وحتى جلدها.