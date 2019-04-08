شاهد: جنود إسرائيليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

أدلى جنود في قاعدة للجيش في جنوب إسرائيل بأصواتهم قبل أيام فقط من الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها البلاد. وعادة ما يدلي الجنود بأصواتهم بشكل مسبق في بعض الدول للتمكن من الإشراف أمنيا على حسن سير العملية الانتخابية في وقت لاحق.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة قبل أيام على انطلاق الانتخابات العامة في إسرائيل تصدر حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وحزب أزرق وأبيض الوسطي الجديد بزعامة بيني غانتز نتائج الانتخابات، مع تقدم واضح لنتنياهو الذي يبقى المرشح الأقرب إلى الفوز، رغم تهم الفساد التي يواجهها.

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وقدم نتنياهو نفسه خلال الحملة الانتخابية على أنه الوحيد الذي يستطيع حماية إسرائيل من موجة العدوان الإيراني المتصاعدة، بينما يقدم قائد الجيش المتقاعد بيني غانتز نفسه كبديل عن نتنياهو حيث يسعى إلى الرمي بكامل ثقله لاستقطاب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم بعد وربما يرجحون كفة أحد الطرفين في الانتخابات.

وحسب مكتب الاحصاءات الإسرائيلي فقد تمّ تسجيل حوالي 5.8 مليون إسرائيلي يحق لهم التصويت في الانتخابات العامة المقبلة.