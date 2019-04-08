شاهد: افتتاح معرض فينيتالي الدولي للنبيذ والمشروبات الروحية بفيرونا الإيطالية

افتتحت الأحد النسخة 53 لمعرض فينيتالي الدولي الشهير للنبيذ والمشروبات الروحية بمدينة فيرونا في إيطاليا. ويعد المهرجان الذي حضره وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أكبر مهرجان نبيذ في العالم.

سيعرض حوالي 4600 عارض يمثلون 35 دولة منتجاتهم على أكثر من 100 ألف متر مربع. ومن المنتظر أن يصاحب المهرجان أكثر من 400 حدث مجدول إلى غاية إسدال الستار في 10 أبريل/نيسان. وبالإضافة إلى عرض العلامات سيتم تنظيم عدة مؤتمرات حول صناعة النبيذ وتسويقه والتقنيات الجديدة والقضايا المتعلقة بالطلب والعرض لنظام النبيذ في جميع أنحاء العالم.

هذا وزار نسخة فينيتالي العام الماضي حوالي 128 ألف زائر من 143 دولة. كما حضر 32 ألف مشتري أجنبي من 50 دولة، فيما بلغ حجم مبيعات النبيذ الإيطالي في العام 2018 ما يقارب 11 مليار يورو.

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كما ارتفعت صادرات النبيذ الإيطالي بنسبة 3 في المائة وزاد الاستهلاك الداخلي بنسبة 4في المائة. وتؤكد إيطاليا أنها أكبر منتج للنبيذ في العالم، حيث تضم 2000 مصنع نبيذ أنتج 50.4 مليون هكتوليتر في العام 2018.