إيران وملف حقوق الإنسان على سلم أولويات المباحثات الهاتفية بين ترامب وبن سلمان

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحث معه إيران و"أهمية قضايا حقوق الإنسان".

وتواجه حليفة واشنطن في الشرق الأوسط ضغوطا متزايدة بشأن إدارتها للحرب في اليمن وتحركاتها للتضييق على المعارضة في الداخل، بما في ذلك قتل الصحفي جمال خاشقجي ومحاكمة نشطاء في مجال حقوق المرأة.

وكان مشرعون أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد دعوا البيت الأبيض لتشديد موقفه من السعودية بعد مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة بمدينة اسطنبول التركية.

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وتعتقد المخابرات الأميركية أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي وهو الأمر الذي ينفيه مسؤولون سعوديون.

وسبق أن قال ترامب إن الشراكة الأميركية مع السعودية مهمة للاقتصاد الأميركي والحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين أسماء 16 شخصا بسبب دورهم في قتل خاشقجي وقالت إنهم وأسرهم لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.

وذكر البيت الأبيض أن دونالد ترامب استغل المكالمة مع ولي العهد لبحث سبل "الحفاظ على أقصى ضغط على إيران". وتقود السعودية التحالف الذي يحارب الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.