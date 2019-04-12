شاهد: نجاة من موت محقق في أمريكا.. عمود إنارة يسقط فوق سيارة أثناء القيادة

نجا شخصان بأعجوبة من موت محقق عندما كانا على متن سيارة على طريق سريع في مدينة توكويلا بولاية واشنطن الأمريكية يوم الجمعة الماضي. وأدت العواصف الشديدة إلى اقتلاع عمود للإنارة بالطريق فسقط مباشرة على السيارة ليدمرها ويخترق سطحها بشكل كامل إلا أن الشخصين أصيبا بجراح خفيفة. ونظراً لوجود العديد من الأسلاك الكهربائية الحية والمبتلة بسبب العاصفة، اضطر المارون إلى الانتظار حتى قطع الكهرباء بالمنطقة قبل مساعدة وإخراج المصابيْن من داخل السيارة المهشّمة.