سيلفي مع غوريلا "بوقفة رجل" تشعل فيسبوك

انتشرت مجموعة من صور السلفي على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطها حارسان يعملان في منتزه الكونغو الوطني، مع حيوانا غوريلا، يتجاوز وزن الواحدة 400 رطلا.

ويعمل في هذا المنتزه حوالي 600 حارس ينشطون في مجال مكافحة الصيد الجائر.

وتظهر في احدى الصور في فيسبوك غوريلا وكأنها في حالة لا مبالاة، وهي صورة حصلت على أكثر من 29 ألف اعجاب و22 ألف مشاركة ناهيكم عن آلاف التعليقات.

ANOTHER DAY AT THE OFFICE... Photo: Ranger Mathieu Shamavu (c) NOTE: UNAUTHORIZED USE OF THIS PHOTO WILL BE REPORTED TO FACEBOOK Publiée par The Elite AntiPoaching Units And Combat Trackers. sur Jeudi 18 avril 2019

وفي صورة أخرى على انستغرام، يظهر فيها الحارس معانقا غوريلا صغيرة، وهي صورة حصلت على أكثر من 800 ألف اعجاب.

وفي صورة أخرى على فيسبوك يظهر الحارس وهو مستلقٍ في أحضان غوريلا.

وقد أثرت الحرب خلال السنوات الماضية على المنتزه، حيث أودت بحياة 197 حارسا خلال أداء مهامهم، كما أكد موقع المنتزه بأن السكان المحليين يتلقون تدريبات لحماية الحياة البرية.

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