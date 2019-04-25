بعد سلسلة من التفجيرات ... لاجئون مسلمون في سريلانكا يفرون بعد تهديدات بالانتقام

بعد سلسلة من الهجمات استهدفت الكنائس والفنادق في سريلانكا، احتدمت توترات طائفية في البلاد، الأمر الذي أجبر مئات اللاجئين المسلمين إلى الفرار من بلدة نيجومبو الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، واللجوء إلى أماكن أخرى أكثر أمنا.

وبينما كان مشيعون مسيحيون يدفنون أشلاء ذويهم الذين قتلوا في الهجمات التي هزت البلاد يوم الأحد أثناء الاحتفال بعيد القيامة، وأسفرت عن مقتل 359 شخصا وتسببت في إصابة قرابة 500 آخرين، فر مئات المسلمين الباكستانيين يوم أمس الأربعاء 24 نيسان/أبريل من المدينة المتعددة الأعراق التي تقع شمالي العاصمة كولومبو على مسافة تقطعها السيارة في ساعة واحدة، بعد تهديدات بالانتقام من سكان محليين عقب إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات.

وغادر اللاجئون الباكستانيون إلى مسجد الأحمدية، وتجمعوا هناك بالمئات بانتظار حافلات تقلهم لمكان آخر أكثر أمنا، بعد أن أصبحوا بلا مأوى مرة أخرى.

سريلانكا وانفجار جديد

ووقع صباح اليوم الخميس 24 نيسان/أبريل انفجار جديد في البلاد، أدى إلى إثارة الذعر مجددا بين السكان، بعد 4 أيام فقط على سلسلة التفجيرات التي وقعت يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جوناسيكيرا، أن الانفجار وقع في بلدة بوجودا شرقي العاصمة كولومبو لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن الشرطة تحقق في الانفجار الذي وقع في أرض فضاء خلف محكمة بالبلدة التي تبعد 40 كيلومترا عن العاصمة.

وقال "كان هناك انفجار خلف المحكمة، ونحن نحقق"، مضيفا أن الانفجار لم يكن محكما كما التفجيرات الأخرى التي وقعت في الأيام الأخيرة.

وقال عدنان علي، وهو باكستاني مسلم، في حديث لرويترز، بينما كان يستعد لركوب إحدى الحافلات "بسبب تفجيرات القنابل والانفجارات التي وقعت هنا هاجم السكان السريلانكيون منازلنا... الآن لا نعرف أين نذهب".

ورغم أن "داعش" تنظيم جهادي سني، ينتمي الكثير من المسلمين الفارين من نيجومبو للطائفة الأحمدية، وكانوا قد طردوا من باكستان قبل سنوات بعد إعلان أن طائفتهم غير مسلمة.

وقالت فرح جميل، وهي باكستانية أيضا من الطائفة الأحمدية، إن صاحبة البيت الذي تسكنه طردتها، مضيفة بينما تجمعت مع كثيرين في مسجد الأحمدية بانتظار الحافلات "قالت لنا: اخرجوا من هنا واذهبوا أينما شئتم، لكن لا تبقوا هنا".

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