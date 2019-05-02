صور فتيات أجنبيات داخل مسجد الجزائر الأعظم تثير الجدل

أثارت صور فتيات أجنبيات داخل المسجد الأعظم في الجزائر تم تداولها عبر موقع التواصل الإجتماعي جدلا كبيرا. وظهرت الفتيات الأسياويات داخل المسجد بدون غطاء الرأس فيما قامت إحداهن بالسجود بينما كن الآخريات بصدد إلتقاط صور لهن في كامل أجزاء المسجد.

مسجد الجزائر الأعظم الذي قرر تشيده الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، يعد أكبر مسجد في القارة الإفريقية والثالث عالميا كلف خزينة الدولة 2 مليار دولار. وطرح هذا المشروع عدة تساؤولات في البلاد التي تشهد منذ أكثر من شهرين احتجاجات كبيرة.

وتبلغ مساحة مسجد الجزائر الأعظم 400 ألف متر مربع، مما يجعله ثالث أكبر مسجد في العالم يتكون من 12 بناية منفصلة. زود المسجد بمواقف تستوعب 4 آلاف سيارة وتبلغ مساحة قاعة الصلاة أكثر من هكتارين وتتسع لأكثر من 36 ألف مصلي، اما طاقة المسجد فتصل إلى 120 ألف مصل.

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يبلغ ارتفاع المئذنة التي ستكون كذلك منارة للسفن 265 مترا وقبة قطرها 50 مترا وبارتفاع يصل إلى 70 متراً.

انطلق بناء المسجد في العام 2012 وانتهت الأشغال به بداية العام الجاري.