شاهد: افتتاح موسم الصيد التقليدي باستخدام طيور الغاق المائية في اليابان

تجمع عشرات السياح على ضفاف نهر ناغارا في وسط اليابان السبت لمشاهدة افتتاح موسم الصيد التقليدي باستخدام الطيور المائية المدربة. ويستخدم الصيادون في مدينة جيفو طائر الغاق لصيد السمك ضمن تقليد يعود إلى أكثر من 1300 عام. أسياد الصيد استقلوا بالزي التقليدي قواربهم المضاءة وقادوا بمهارة الطيور لصيد السمك. وفي ذروة الحدث، اصطفت ستة قوارب جنباً إلى جنب واصطادوا الأسمالك سوية.

وصفق المتفرجون الذين تابعوا عرض القوارب. وفي العام الماضي تابع 76 ألف سائح عرض الصيد بطائر الغاق المدرب في نهر ناجارا الذي سيستمر حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويتوقع مسؤولو المدينة استقطاب 115 ألف زائرهذا الموسم.