شاهد: ترامب يشيد بقرار أوربان حماية المسيحيين من المهاجرين

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض يوم الاثنين، ووصف زعيم الحزب اليمين المتطرف بأنه "محترم في جميع أنحاء أوروبا".

وأقام الاثنان محادثات بشأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتجارة، قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية الأوروبية، والتي تشهد توقعات بتصاعد تأثير أحزاب أقصى اليمين فيها.

ويثير موقف أوربان المتشدد ضد المهاجرين انتقادات من قبل زعماء أوروبيين آخرين، بالرغم من أنه يجد موافقة من قبل الرئيس الأمريكي الذي قال أثناء اللقاء "أنت محترم في جميع أنحاء أوروبا. وربما مثلي مثير للجدل بعض الشيء، لكن هذا شيء جيد". وأضاف "لقد قمت بعمل جيد وحافظت على أمان بلدك".

والجدير بالذكر أن أوربان أقام في عام 2015 سياجا من الأسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية لهنغاريا لمنع المهاجرين الذين أتى معظمهم من بلدان إسلامية عن طريق صربيا.

ترامب قال أيضا أثناء اللقاء "لقد كنت رائعا فيما يتعلق بالجاليات المسيحية" مضيفا "لقد وضعت حدا لذلك ونحن نقدر ذلك كثيرا".

ومن المقرر أن يتحدث الاثنان عن خطة المجر لشراء صواريخ متوسطة المدى من الولايات المتحدة.

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