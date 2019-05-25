إيران تُحبط اليابان في اليوم الثاني من منافسات الجائزة الكبرى للجودو هوهوت

خطف البطل العالمي الحالي،الايراني سعيد مولاي الأنظار في منافسات اليوم الثاني من سباق الجائزة الكبرى للجودو هوهوت لعام 2019 في وزن 81 كيلوغراما في منافسته الشرسة مع خصمه الياباني فوجيوارا سوتارو.

و في المباراة النهائية ضد تانغ جينغ من الصين، فازت الألمانية مارتينا ترايدوس بالذهب في وزن 63 كيلوغراما سيدات.

كما تولت السيدة شيان دونغمي، رئيسة جمعية الجودوالصينية تقليد الميدالية الذهبية للألمانية مارتينا.

من جانبها تحدثت الألمانية مارتينا تريجوس عقب تتويجها قائلة:

"الثقة قد عادت وأنا اعتقد انها الشيء الأهم الذي نحتاجه على البساط، لم أفز بالميدالية الذهبية منذ فترة طويلة، لكن مع تبليسي و باكو وهنا مرة أخرى ،أنا في حالة جيدة ".

و في صنف الرجال سيطر هداية حيدروف من أذربيجان على المواجهة مع خصمه فيكتور سكفورتوف من الإمارات العربية المتحدة ليفوز بذلك بالميدالية الذهبية لإيبون في نهائي وزن 73 كيلوغراما.

كما تولى السيد حيدر التميمي أمين عام الاتحاد الدولي للجودو تقليد حيدروف بالميدالية الذهبية.

وفي وزن 70 كيلوغراما سيدات، نجحت اليابانية نيزو ساكي في حصد الذهب والتغلب على السويدية آنا بيرنهولم بفضل حركة الايبون الذكية.

فيما كانت أجمل الحركات في منافسات اليوم لكل من جيوفانا التي تالقت بالطريقة والأداء وسكوفرتوف مع حركة الايبون.

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