الكوري تشوغوهام يفوز بالذهبية في منافسات اليوم الأخير بالجائزة الكبرى للجودو هوهوت 2019

في منافسات اليوم الأخير لسباق الجائزة الكبرى للجودو هوهوت لعام 2019، فاز بطل العالم الحالي الكوري تشوغوهام بالميدالية الذهبية على حساب خصمه الإيرلندي بنيامين فليتشر في وزن 100 كيلوغراما.

ومن جانبه تحدث تشوغوهام عن فوزه قائلا:" كان القتال صعبًا للغاية حيث كان لدي العديد من النقاط الذهبية خلال التصفيات، لكن استعدادي ساعدني حقًا في الفوز.

أهدف إلى التدريب بمزيد من القوة في المستقبل، والحصول على نتائج قوية في بطولاتي المقبلة وفي الألعاب الأولمبية ".

و في نهائي السيدات، صنف 78 كيلوغراما، حصدت الكوبية أورتيز الميدالية الذهبية اثر فوزها على اليابانية أكينز .

كما تألقت الفرنسية فاني إستل بوسفيت في 78 كيلوجراما في نزالها مع الألمانية آنا ماريا فاغنر، وتقلدت بالميدالية الذهبية لصالح فرنسا.

وعن هذا الفوز تحدثت فاني استل قائلة:

"لقد كانت المنافسة صعبة لكنني تحليت بالصبر وانتظرت اللحظة المناسبة للهجوم ".

الحظ حالف أيضا الكوري كيم مينجونج في وزن 100 كيلوغراما وهو يتغلب على خصمه بطل بكين الأولمبي نايدان توفينبايار من منغوليا مع أوتشي ماتا، ليتوج بالذهبية لصالح كوريا.

كما نجح الياباني ناغازاوا في التغلب على خصمه الصربي نيمانيا ماجدوف مع حركة أوتشي ماتا ليتصدر بذلك قائمة الرجال في فئة 90 كيلوغراما.

وبفضل اوشي ماتا الياباني، دينامو يحتل المركز الأول على منصة سباق الجائزة الكبرى للجودو هوهوت لعام 2019.

حركة اليوم كانت لليفاني ماتشفلي، الذي تميز في نزاله الحاسم مع خصمه يوهنس فراي، وكان لجورجيا معدن البرونز.