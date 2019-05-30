وفاة 7 على الأقل وفقدان 19 آخرين في حادث غرق قارب في الدانوب

أعلنت السلطات المجرية والكورية الجنوبية وفاة 7 أشخاص على الأقل وفقدان تسعة عشر آخرين في حادث غرق قارب في نهر الدانوب الذي يعبر العاصمة المجرية، بودابست.

وبحسب ما تقوله مصادر السلطات الكورية، إن 33 سائحاً من البلاد كانوا على متن القارب، وفقد 19 منهم بينما نجحت فرق الإنقاذ بانتشال سبعة آخرين، تمّ نقلهم في وقت لاحق إلى المستشفى في بودابست، وهم في حالة مستقرة.

وإضافة إلى السياح الكوريين كان هناك مواطنان مجريان على متن القارب، وهما فردا الطاقم. وقال ميهالي توث، أحد الناطقين المجريين باسم مالك القارب "إنه لم يكن يعاني من مشاكل تقنية، مضيفاً أن لا معلومات لديه عمّا حصل بالضبط".

وأضاف توث "السلطات تحقق في الحادث. كل ما نعرفه حتى الساعة هو أن القارب غرق بسرعة".

ووجه رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، ورئيس الدولة، يانوس أدير، التعازي للشعب الكوري والحكومة وقالا في بيان مشترك "نحن مع الضحايا وعائلاتهم. أفكارنا وصلواتنا معهم في هذه اللحظات العصيبة".

وقال رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن إن سلطات بلاده ستعمل مع سلطات بودابست لتبيان سبب الحادث، مضيفاً أن "السرعة في التحقيق تمثل أحد أهم الأشياء بالنسبة لكوريا".

اصطدام محتمل

بحسب ما تقوله وسائل الإعلام المجرية، إن القارب الذي يبلغ طوله 26 متراً غرق بعد اصطدامه بقارب آخر بالقرب من مبنى البرلمان المجري في بودابست. وقال شاهد لأحد المواقع الإعلامية المجرية إنه رأى القارب يصطم بعبارة من الحجم الكبير.

وكانت السلطات الكورية قد تحدثت عن احتمال وقوع تصادم أيضاً، غير أن السلطات المجرية امتنعت عن التعليق على الموضوع حتى الساعة.

ولم يساعد العامل المناخي فرق الإنقاذ المجرية في التدخل سريعاً لإنقاذ السياح، إذ عززت غزارة الأمطار المنهمرة منذ بداية أيار/مايو الحالي قوة التيار في الدانوب، كما أن درجة حرارة المياه تتراوح بين 10 و15 درجة.

واستمرت عمليات الإنقاذ خلال ليل أمس كما تشير الصور في الفيديو أعلاه.

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