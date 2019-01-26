شاهد: 2000 شخص يشاركون في تظاهرة الغطس السنوي في مياه نهر الدانوب الباردة

شارك حوالي ألفي سباح من ألمانيا وفرنسا وبولندا وجمهورية التشيك من مختلف الاعمار في سباق 400 متر سباحة، في مياة نهر الدانوب شديدة البرودة جنوبي ألمانيا، خلال حدث يحظى بشعبية منذ نحو خمسة عقود. وارتدى معظم المشاركين سترة الغطس، فيما اكتفى سبعون سباحا آخرون بارتداء ثياب سباحة عادية، ولبس آخرون ثيابا ملونة وعلى رؤوسهم قبعات الفايكينغ، فيما تم إخراج حوالي عشرين شخصا من المياه، لعدم تحملهم برودتها الشديدة البالغة أقل من 3 درجات. ويقول مشاركون دأبوا على الحضور مرات عدة، إن السباحة في الدانوب تمنحهم انتعاشة استثنائية، وتجعلهم يشعرون بعد الخروج من الماء، كما لو أنهم يسبحون في الفضاء.