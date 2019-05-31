شاهد: نقل جدارية لبانكسي من ورشة حدادة إلى أحد المعارض الفنية

قامت السلطات في بريطانيا بنقل لوحة جدارية للفنان البريطاني بانكسي من مقر ورشة لأحد الحدادين في ضاحية بورت تالبوت (ويلز) يوم الأربعاء الـ 29 مايو-أيار حيث تمّ نقلها إلى معرض فني غير بعيد من ورشة الحدادة.

وتطلب نقل العمل الفني المسمى "تحيات من الموسم" عدة أشهر من التخطيط حيث قام المهندسون بدراسة وإعداد كيفية فصل الجدران الخارجية للورشة ونقلها.

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ويظهر العمل طفلا يلعب في الثلج لكن النصف الثاني من اللوحة، المرسوم على ركن الجدار، يُظهر أنًّ الثلج هو في الواقع رماد متساقط من نار مشتعلة. وسيتم عرض اللوحة الجدارية على بعد ميل واحد من مكانها الأصلي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وتشير المعلومات إلى أن الفنان بانكسي أنجز هذا العمل في ديسمبر-كانون الأول لعام 2018 ويقول النقاد إن الهدف منه توعوي بعض الشيء، لجهة مخاطر تلوث البيئة.

ويشتهر بانكسي - أو ربما مجموعة بانكسي - برسوماته الجدارية الساخرة في الهواء الطلق، والتي تحمل موضوعات سياسية على غرار رسوم على الجدار العازل الذي بنته إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة، وطفلة جريحة ترتدي سترة صفراء بمدينة بوردو، في إشارة واضحة على دعمه لحركة السترات الصفراء الاحتجاجية في فرنسا، ودمية هوائية بالحجم الطبيعي في هيئة أحد معتقلي خليج غوانتانامو، وضعها في أحد متنزهات ديزني لاند.