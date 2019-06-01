شاهد: أحداث متفرقة عبر العالم في فقرة "لا تعليق" الأسبوعية من يورونيوز

فقرة "لا تعليق" الأسبوعية من يورونيوز تنقلكم عبر أبرز الأحداث العالمية خلال أسبوع، والبداية من الولايات المتحدة الأمريكية أين ضرب إعصار عدد مناطق البلاد مسببا دمارا كبيرا للبنية التحيتية والمنازل.

لننتقل إلى فرنسا حيث يتمتع عشاق المرتفعات بمغامرة مفعمة بالأدرينالين أين يقفز المغامرون من أعلى قمة لبرج إيفل بباريس باستخدام الحبل والتزحلق في تجربة تشبه الطيران فوق أعالي المدينة الفرنسية الساحرة.

وفي الشرق الأوسط نشاهد تضافر جهود مدنيين ورجال الدفاع المدني لإنقاذ طفل سوري بمدينة إدلب من تحت أنقاذ منزل دُمر جراء القصف.