المجلس الدستوري الجزائري يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

ذكر التلفزيون الحكومي الجزائري عن المجلس الدستوري في البلاد قوله إنه سيكون من المحال إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/تموز 2019 المقبل، في موعدها.

ونشر المجلس الدستوري على موقعه على الإنترنت بياناً يبدو أن فحواه كان قد نُصَّ يوم أمس، السبت، وجاء فيه أن المجلس اجتمع في عدة أيام "للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية... وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين".

وتابع البيان "بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد".

وختم البيان بالقول "وبما أنَّ الدستور أقر ان المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية...".

ولا تزال الجزائر تشهد مرحلة من التقلبات السياسية منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في بداية نيسان/أبريل، فيما تستمر المظاهرات المطالبة برحيل "النظام الحاكم".

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