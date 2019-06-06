بعد سقوط قتلى بين المحتجين.. الأمم المتحدة تنقل موظفيها إلى خارج السودان مؤقتا

قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إنها تنقل بعض موظفيها في السودان إلى الخارج مؤقتا بسبب الوضع الأمني في البلاد، حيث شنت قوات أمنية هجوما مميتا يوم الاثنين على مقر اعتصام لمحتجين.

وقال مسعفون على صلة بالمعارضة إن عدد قتلى هجوم يوم الاثنين وأعمال عنف لاحقة ارتفع إلى 108 قتلى وإن من المتوقع أن يزيد العدد. وقال مسؤول بوزارة الصحة إن عدد القتلى لم يتجاوز 46 قتيلا.

وأعقب الهجوم أسابيع من التشاحن بين المجلس العسكري الحاكم وجماعات المعارضة حول من يجب أن يتولى قيادة انتقال السودان إلى الديمقراطية ويمثل أسوأ تفجر للعنف منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل / نيسان بعد شهور من الاحتجاجات ضده.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

احتجاجات السودان: كل ما تريد معرفته

شهران من المظاهرات المُطالِبة برحيل البشير...ماذا يحدث بالضبط في السودان؟

تصلب المواقف عنوان المرحلة في السودان.. دعوات للعصيان المدني لإجبار الجيش على التراجع

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "ما نقوم به هو نقل مؤقت لبعض الموظفين من السودان. سيبقى بعض الموظفين للقيام بالمهام الحيوية ولكن يجري نقل البعض مؤقتا بسبب الوضع الأمني".

ولم يقدم المتحدث معلومات حول عدد الموظفين الذين يجري نقلهم أو المكان الذي يذهبون إليه أو متى سيعودون أو عدد الموظفين الذين سيظلون في السودان. وقال إن الموظفين الذي يجري نقلهم مدنيون وإنه لا أحد من الأفراد الذي يرتدون الزي الرسمي للأمم المتحدة يغادر السودان.

وتشمل أنشطة الأمم المتحدة في السودان التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية وعمليات حفظ السلام التي تقوم بها بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) المنتشرة منذ عام 2007 بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.