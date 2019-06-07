أنور قرقاش: الإمارات تشعر بقلق إزاء "المذبحة" في السودان وتؤيد التحقيق

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن بلاده تشعر بقلق إزاء "المذبحة" في السودان وتؤيد الدعوات لإجراء تحقيق. ويتعرض القادة العسكريون في السودان لضغوط بعد أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل-نيسان.

وكانت مصادر في المعارضة قد أفادت بمقتل 113 شخصا على الأقل خلال اجتياح مخيم اعتصام يوم الاثنين وفي حملة أوسع أعقبت ذلك. وهو عدد أقل بكثير من الحصيلة التي قدمتها الحكومة والتي تقول إن عدد القتلى 61 بينهم ثلاثة من قوات الأمن.

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