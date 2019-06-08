من الذكرى إلى المأساة... العالم في صور

نهاية الحرب وانتصار الحلفاء

صورة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى جانب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وزير الدفاع البريطاني بيني موردونت ووزير الدفاع الهولندي أنك بيليفيلد وهم يقفون قبالة شاطئ جونو في كورسول سور مير شمال فرنسا احتفالا بالذكرى الـ 75 ليوم الإنزال خلال الحرب العالمية الثانية. الصورة لفريد تانو، رويترز.

أمريكا، شريك في تحرير العالم من النازية

من بين الصور أيضا، تلك التي يظهر فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يعانق نظيره الفرنسي في مقبرة الجنود الأميركيين الذين سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية في كوليفيل سور مير بمنطقة نورماندي. الصورة لكريستيان هارتمان من وكالة رويترز.

شوارع السودان تشتعل

وهناك صور أيضا لمتظاهرين سودانيين وراء الإطارات المشتعلة في أحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم حيث يظهر المتظاهرون وهم يحاولون إقامة حاجز في الشارع للضغط على المجلس العسكري الانتقالي في البلاد لتسليم السلطة إلى المدنيين. الصورة من وكالة رويترز.

غضب الطبيعة في ألمانيا

أثارت صورة السيارة المقلوبة بسبب قوة العاصفة التي شهدتها بوشو في ألمانيا الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الفترة الحالية لا تتزامن مع مواسم العواصف التي تحدث عادة خلال فصل الشتاء. الصورة حصلت عليها وكالة رويترز عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عندما يموت الأطفال

رمى المحتجون ألعاب أطفال أمام قوات الأمن خلال وقفة احتجاجية عقب حادثة وقعت مؤخرا في كيريلو تيليافوف حيث ترددت أنباء عن مقتل طفل في الخامسة من العمر بنيران رجال شرطة مخمورين، وقد توفي الطفل متأثرا بجراحه في مستشفى في بيرياسلاف-خميلنيتسكي في منطقة كييف بأوكرانيا. الصورة لغليب غارانيش، رويترز.

عيد... بأيّ حال عدت يا عيد

صورة لمواطنين يزورون قبور أحبائهم وأقاربهم خلال أول أيام عيد الفطر في مدينة الرقة في سوريا. الصورة لعبود همام، رويترز.

مأساة الطفولة في الملاجئ

طفل من أمريكا الوسطى يقف في رواق الملجأ الكاثوليكي "كنيسة سان فرانسيسكو خافيير"، وهو مأوى مؤقت لطالبي اللجوء من بلدان أمريكا الوسطى، وقد تمّ إنشاؤه بسبب الاكتظاظ في الملاجئ والمنشآت الأخرى. الصورة لكارلوس غاسو، رويترز.

"ماكس ذي موز" والاحتفال

يقوم موظفو الكونغرس في إحدى الصور بتحميل "ماكس ذي موز" في مكتب عضوة مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي جان شاهين، وذلك قبل حفل استقبال نيو هامبشير السنوي العاشر في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية. الصورة لآل دراغو، رويترز.

الهندوراس.. غضب الشارع

رجال الشرطة يحتجزون أحد المتظاهرين خلال مسيرة ضد خطط حكومة الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز لخصخصة الرعاية الصحية والتعليم، في تيغوسيغالبا، بالهندوراس، الصورة لجورج كابريرا، رويترز.

إرحل.. إرحل

يحضر أنصار المعارضة في ألبانيا مظاهرة مناهضة للحكومة، ويدعون رئيس الوزراء إدي راما إلى التنحي، في العاصمة تيرانا. الصورة لفلوريون غوغا، رويترز.

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