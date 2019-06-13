شاهد: مدينة في صربيا تتحول إلى "مدينة أشباح " بعد أن هجرها آخرُ سكّانها

على سفوح جبل ستارا بلانينا في الجنوب الشرقي لصربيا، تقع قرية "ريبوسنيكا". في العام 1998 تم إعلان هذه القرية مدينة مغلقة بعد أن انخفض عدد سكانها إلى شخص واحد أو زوجين اثنين فقط أو عدد قليل جدا من كبار السن. وبعد مرور عشرين عاما غادرها آخر سكانها قبل أيام ، لتتحول إلى بلدة خاوية تماما.

مات بعض سكانها السابقين وغادر البعض الآخر في رحلة البحث عن لقمة العيش والعمل في بلدة كنجازيفاك المجاورة.

وقد انتقلت العدوى لتطال العديد من القرى القريبة، وكان واضحا غياب الزوار عن هذا المكان بعد أن أغلقت المدارس والمحلات التجارية أبوابها كما ملأت الحفر الطرقات. وتحولت هذه البلدات أيضا إلى "قرى أشباح".

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