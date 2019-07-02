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إندونيسيا

اعتقال زعيم جماعة مرتبطة بالقاعدة في إندونيسيا

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بقلم:  Ahmed Gannouni  مع رويترز
اعتقال زعيم جماعة مرتبطة بالقاعدة في إندونيسيا
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قالت السلطات الإندونيسية يوم الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت زعيم الجماعة الإسلامية، وهي شبكة متشددة على صلة بتنظيم القاعدة، للاشتباه به في تجنيد أشخاص وإرسالهم إلى سوريا للتدريب مع جماعات متشددة هناك.

كما اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب أربعة أشخاص على الأقل على صلة ببارا ويغايانتو الذي يقول الخبراء إنه تلميذ لأبو بكر باعشير المتهم بأنه العقل المدبر لتفجيرات بالي التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص عام 2002.

واعتقل ويغايانتو مع زوجته يوم السبت على مشارف جاكرتا عاصمة إندونيسيا وكان هاربا منذ عام 2003 وسبق له التدريب مع متشددين في جنوب الفلبين.

وقال ديدي براسيتيو المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية "الجماعة الإسلامية ما زالت تشكل تهديدا لأن استراتيجيتها الأساسية ما زالت هي إقامة دولة الخلافة".

وتسعى إندونيسيا جاهدة لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب بعد سلسلة تفجيرات انتحارية أسفرت عن مقتل ما يربو على 30 شخصا في مدينة سورابايا بإقليم جاوة الشرقية العام الماضي. واعتقل المئات بموجب القوانين الجديدة منذ بداية عام 2019.

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