"لا إصابات".. الرئيس القبرصي يؤكد استهداف قاعدة بريطانية في شمال البلاد باستخدام مسيرة إيرانية

وقع حادث لطائرة بدون طيار بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري بقبرص.

وتشير المعلومات المؤكدة حتى الآن إلى تسجيل أضرار محدودة في الممتلكات من دون وقوع إصابات، فيما لا يزال الوضع قيد التحقيق من قبل السلطات القبرصية والبريطانية.

وقد أكدت وزارة الدفاع البريطانية والحكومة القبرصية وقوع الحادث، في حين نقلت وكالات الأنباء الدولية والحكومية البيانات والتصريحات ذات الصلة.

وبعد الساعة السابعة صباحًا بقليل، أدلى الرئيس نيكوس خريستودوليدس ببيان إلى الجالية القبرصية قال فيه:

"أيها المواطنون، في ضوء الأحداث، اخترت أن أتوجه إليكم لإبلاغكم مباشرة بما حدث الليلة الماضية. عند الساعة 12:03 بعد منتصف الليل، اصطدمت طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" بالمنشآت العسكرية البريطانية في كيب تاون، ما تسبب في أضرار طفيفة.

ومنذ اللحظة الأولى، كانت جميع الأجهزة المعنية في الجمهورية في حالة تأهب وجاهزة للعمل بشكل كامل. وفي الوقت نفسه، عقدت فورًا اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع، والذي لا يزال في حالة تشاور مستمر. كما أنني على اتصال دائم مع القادة الأوروبيين وقادة الدول الأخرى بشأن التطورات.

السيدات والسادة، نحن في منطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار الجيوسياسي، مع العديد من التحديات، وهي تمر بأزمة غير مسبوقة.

وأود أن أكون واضحًا: بلدنا لا يشارك بأي شكل من الأشكال، ولا ينوي أن يكون جزءًا من أي عملية عسكرية. نحن ملتزمون بالدور الإنساني الذي قمنا به طوال هذه الفترة، وسنواصل العمل بنفس المسؤولية، واضعين أمن البلاد ومواطنيها في مقدمة اهتماماتنا."

تأكيد من وزارة الدفاع البريطانية

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن القوات البريطانية "ردت على ما يُشتبه بأنه هجوم بطائرة بدون طيار" في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في كيب تاون عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، موضحًا أن "الوضع لا يزال مستمرًا" ولم ترد تقارير عن إصابات.

وشدد البيان على أن "حماية قواتنا في المنطقة على أعلى مستوى، وأن القاعدة استجابت للدفاع عن أفرادنا".

كما نقلت الوكالة أن الجيش البريطاني رد على "هجوم مزعوم بطائرة بدون طيار" في القاعدة نفسها، دون الإبلاغ عن إصابات، نقلاً عن متحدث باسم وزارة الدفاع في لندن.

وذكرت قيادة القاعدة البريطانية نفسها، بعد الساعة الثالثة صباحًا بقليل، أن إعلانها كان المصدر الرئيسي للمعلومات التي نقلتها وكالات الأنباء.

موقف الحكومة القبرصية

من جانب جمهورية قبرص، أكد المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيبيوتيس وقوع الحادث، في منشور على منصة X بعد الساعة الثالثة فجرًا بقليل.

وكتب ليتيبيوتيس: "فيما يتعلق بالحادث الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل في قاعدة أكروتيري، ووفقًا للمعلومات الواردة، تسببت طائرة بدون طيار بأضرار محدودة"، مضيفًا: "قامت السلطات المعنية فورًا بتفعيل البروتوكولات الأمنية، وهي تراقب الوضع بالتنسيق المستمر مع الحكومة البريطانية وقيادة القواعد البريطانية. مجلس الأمن القومي في حالة انعقاد دائم برئاسة رئيس الجمهورية، وسيتم توفير المزيد من المعلومات لاحقًا."

التدابير الأمنية والوضع العملياتي

تقع قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في منطقة ما وراء البحار قرب ليماسول، وقد نشرت لندن مؤخرًا أصولًا إضافية في المنطقة "لأغراض دفاعية"، تشمل أنظمة دفاع مضادة للطائرات والطائرات بدون طيار، ورادارات، وطائرات مقاتلة من طراز F-35.

ووفقًا لموقع philenews.com، نقلاً عن تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، فإن مستوى حماية القوات في المنطقة يشهد ارتفاعًا.

كما أفادت تقارير بأن القواعد البريطانية نصحت السكان في أكروتيري بالبقاء في أماكن آمنة حتى إشعار آخر.

وذكر موقع News.rik.cy أن الجنود البريطانيين وأفراد عائلاتهم تلقوا تنبيهًا إلكترونيًا قبل منتصف الليل بقليل، يتضمن تعليمات بالبقاء في منازلهم واتباع إجراءات الحماية، وقد تم تسريب الرسالة إلى وسائل الإعلام.

وفي صباح الإثنين، أعلنت قيادة القاعدة البريطانية أنه كإجراء احترازي، تم التخطيط لإخراج الأفراد غير الأساسيين العاملين في القاعدة بشكل مؤقت.

وجاء في البيان: "كإجراء احترازي، تم التخطيط لإزالة مؤقتة للأفراد غير الأساسيين العاملين في قاعدة كيب التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

نحن ندرك وجود مخاوف لدى مجتمع القاعدة، وأن بعض السكان قرروا مغادرة قرية أكروتيري. ورغم تفهمنا للقلق، فإننا لا نعتبر ذلك ضروريًا، وأن الإجراء يقتصر فقط على القاعدة.

أما في المواقع الأخرى (إبيسكوبي ودايكيليا وأجيوس نيكولاوس)، فستبقى أماكن العمل والشركات والمرافق مفتوحة كالمعتاد، ولن تُفرض أي قيود."

السياق الجيوسياسي

يأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، وافقت بريطانيا على السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد العسكرية البريطانية لتنفيذ ضربات "دفاعية" تستهدف الصواريخ الإيرانية ومنصات إطلاقها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة "لم تشارك في الضربات الأولية ضد إيران ولن تشارك في عمل هجومي"، مؤكداً دعم بلاده لحق حلفائها في الدفاع عن أنفسهم.

كما ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن الحادث وقع بعد تصريحات ستارمر بشأن دعم الولايات المتحدة، دون وجود تأكيد رسمي على وجود صلة مباشرة بين الحدثين.

ما لم تؤكده السلطات الرسمية

أشارت معلومات نقلتها مواقع news.rik.cy وkathimerini.cy إلى احتمال اعتراض جسم طائر ثانٍ، إلا أن الحكومة القبرصية أكدت عدم توفر أي معلومات من الجانب البريطاني بهذا الشأن، كما لم يصدر أي تأكيد رسمي من وزارة الدفاع البريطانية.

كما أن التقديرات المتعلقة بمصدر الطائرة بدون طيار، بما في ذلك فرضيات استبعاد إطلاقها من إيران أو الحديث عن احتمال تورط حزب الله، تستند إلى مصادر عسكرية نقلتها وسائل إعلام قبرصية، ولم يتم تأكيدها رسميًا.

وبالمثل، فإن مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يُزعم أنها توثق انفجارًا في أكروتيري، لم يتم التحقق منها من قبل الجهات المختصة.

من جهتها، نفت نيقوسيا صباح الأحد تقارير تحدثت عن إطلاق صاروخين من إيران باتجاه قبرص، بحسب نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية يانيس أنطونيو.

كما أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، تناول التطورات الإقليمية، مؤكداً بوضوح أن قبرص ليست هدفًا.

وفي السياق، نفى وزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس، في تصريح لوكالة الأنباء القبرصية، بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن صواريخ متجهة إلى قبرص أو اعتراضها.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيبيوتيس في منشور على منصة X: "لا يوجد ما يشير إلى وجود تهديد للبلاد."