الجورجي بيكا جيني اشفيلي يتوج بالذهبية في اليوم الثاني من منافسات الجائزة الكبرى للجودو بزغرب.

تألق الجورجي بيكا جيني اشفيلي في اليوم الثاني من منافسات الجائزة الكبرى للجودو بزغرب، إذ تغلب على خصمه الياباني موراي في نهائي وزن 90 كيلوغراما وكان بذلك رجل اليوم في لعبة الجودو.

تميزت البطلة العالمية اليابانية أوماكي مامي بأدائها المبهر في نزال اليوم ضد منافستها الفرنسية استل بسفت بفضل حركة اوشي ماتا.

وتولى السيد توميسلاف كبلجاك الممثل الشخصي لرئيس البرلمان الكرواتي ورئيس فيدرالية الكرواتية للجودو، تقليد الميدالية الذهبية لأوماكي مامي.

ماذا قالت أوماكي عن فوزها؟

"كنت أعتقد أن خصمي سيكون قوي جدا في النهائي، لقد ركزت على قبضتي وكنت عازمة ومصرة منذ الدقائق الأربع الأولى وفزت بفضل أوشي ماتا بالنتيجة الذهبية".

هيمن الكندي من أصل مصري شادي النحاس على المنافسة وخطف الأضواء في نزاله مع خصمه الفرنسي وكان معدن الذهب من نصيبه.

شادي النحاس تحدث عن انتصاره:

"أناس كثيرون لا يعرفون أنني أستمتع حقا عند القيام بحركة نواز، أنا أفضل وضعية الوقوف لأنني أفضل في ذلك، من الجيد الحصول على لقبي الأول في البطولة، إنه إنتصاري الأول في دورة الاتحاد الدولي للجودو، كان ذلك جميل حقا".

كان لجورجيا حظ وفيرا اليوم وكان لها المزيد من الذهب، إذ انتصر البطل العالمي جيلا زالجفيلي على منافسه صاحب الميدالية الفضية الأولمبية الياباني هرساوا هيزا يوشي.

تعالت أصوات وهتافات الجمهور اليوم عندما حصدت كارلا برودان لأول ميدالية لها في دورة الاتحاد الدولي للجودو في منافسات الجائزة الكبرى لجودو بزغرب.

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