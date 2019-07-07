إيران مستعدة لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية

ذكرت إيران اليوم الأحد أنها ستقلص التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في العام 2015، إذ سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة فيما قال مسؤولون في وقت سابق إنه 5 بالمئة، وذلك لإنتاج وقود لمحطات توليد الكهرباء.

وقال مسؤولون إيرانيون كبار في مؤتمر صحفي إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأمريكية، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.

وأضافت إيران أنها لن تخصب اليورانيوم في الوقت الحالي إلى المستوى اللازم لمفاعل طهران. وأنها على استعداد تام لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية، في تحد أكبر للجهود الأمريكية الرامية للضغط عليها بالعقوبات وحملها على التفاوض مجددا.

وصرح كبير المفاوضين النوويين الإيراني عراقجي أن طهران أعطت الدبلوماسية وقتا كافيا وتقليص التزاماتها ليس انتهاكا للاتفاق.

كما قالت إن لديها القدرة على استعادة العمل في مفاعل آراك للماء الثقيل وستتحرك بناء على احتياجاتها.

كما عبرت أنها لا تريد زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي حاليا لكن قد يكون ذلك الخطوة التالية في تقليص التزاماتها النووية.

وكانت إيران قبل إبرام الاتفاق النووي تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة وهو الحد المطلوب لتزويد مفاعل طهران بالوقود وكان مستوى التخصيب في مفاعل بوشهر في جنوب البلاد خمسة بالمئة.

ويأتي الإعلان الإيراني في وقت زادت فيه حدة المواجهة بين طهران وواشنطن، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حيث أعادت فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق في مقابل قيود على أنشطة طهران النووية.

إسرائيل

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو زيادة إيران مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه "خطوة بالغة الخطورة"، ودعا الدعوة فرنسا وبريطانيا وألمانيا لفرض عقوبات تلقائية على إيران.

من جهته وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الأحد الزيادة التي أعلنتها إيران في تخصيب اليورانيوم بأنها زيادة طفيفة لكنه اتهم طهران بكسر القيود المتفق عليها دوليا على مشروعاتها النووية وبالمضي قدما صوب إنتاج قنبلة.

وقال شتاينتز، وهو عضو حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية، لتلفزيون (واي نت) الإسرائيلي "إيران بدأت - ورغم أنها زيادة طفيفة في الوقت الحالي- فقد بدأت زيادة مستوى التخصيب وكسر القيود المفروضة عليها في هذا الصدد".

وأضاف "يعني ذلك... أنها تتجاهل الخطوط الحمر المتفق عليها (و) وأنها بدأت مسيرتها.. مسيرة ليست بالبسيطة تجاه إنتاج أسلحة نووية".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشي الوكالة الموجودين في إيران سيرفعون تقريرا للوكالة بمجرد تأكدهم من زيادة طهران مستوى تخصيبها اليورانيوم عن الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة "نحن على علم بإعلان إيران بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم".

وأضاف "مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران سيرفعون تقريبا لمقرنا الرئيسي بمجرد تحققهم من التطور الذي أعلنت عنه إيران".

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فرنسا

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني يوم السبت عن قلقه الشديد من أي خطوات أخرى لإضعاف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وحذر من أن ذلك ستكون له عواقب.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يريد أن يدفع من أجل حوار في الفترة من الآن وحتى 15 من يوليو تموز من أجل إعادة كل الأطراف إلى مائدة التفاوض.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان "عبر الرئيس عن قلقه الشديد من مخاطر إضعاف اتفاق عام 2015 النووي مجددا، والعواقب التي ستحدث بالضرورة".

ولم تتضح العواقب التي كان يشير إليها البيان.

ولم يرد مسؤولون في مكتب ماكرون على طلبات للتوضيح.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن حدوث مزيد من الانتهاكات للاتفاق قد يدفع أطرافه الأوروبية- فرنسا وبريطانيا وألمانيا- إلى تفعيل آلية لحل النزاعات في الاتفاق، يمكن أن تفضي في النهاية إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.